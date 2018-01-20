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Линарес нацелился на Ломаченко и Гарсию

Хорхе Линарес (по центру) со своей командой
22:32 Сб, 20 Январь 2018 Телеграф
allboxing.ru
Фото: Твиттер Линареса

Новости спорта: Хорхе Линарес считает, что Василий Ломаченко или Майки Гарсия - отличные варианты развития карьеры.

Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес, которому через неделю предстоит защищать свой титул против Мерсито Гесты, считает, что в случае успешного исхода этого боя наиболее логичным продолжением его карьеры должен стать поединок против чемпиона WBO в первом легком весе Василия Ломаченко или чемпиона WBC Майки Гарсии.

"Если Ломаченко поднимется в легкий вес, этот бой будет хорошим вариантом и для меня, и для него, и для бокса, — сказал Линарес в интервью ESPN. — С другой стороны, поединок против Майки Гарсии обещает стать сенсацией, поскольку наши стили идеально сочетаются. Оба поединка представляют собой отличные варианты развития моей карьеры".

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Майки Гарсия, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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