Усик победил Бриедиса решением судей

Чемпион мира по версии WBO Александр Усик сумел победить Майриса Бриедиса и завоевать титул чемпиона мира по версии WBC. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца решением судей: 114-114, 115-113, 115-113. Кроме того, Усик добыл путевку в финал турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS).

Оба боксера считали себя победителями после боя/ Фото: Твиттер WBSS

Стартовые раунды проходили в открытой манере с очень высоким темпом и большим количество ударов и в этой "рубке" больше преуспел Бриедис. Переломным в бою стал 5-й раунд, в котором Александр сумел наконец-то справится с натиском латвийского боксера, при этом разбив ему нос. В 7-м раунде Усик потряс соперника, но Майрис устоял на ногах до конца раунда. Чемпионские раунды прошли под диктовку Усика, что и отразилось в итоговом судейском счете.

За трофей Мохаммеда Али Александр Усик поспорит с победителем пары Мурат Гассиев - Юниер Дортикос. Этот поединок состоится в Сочи ровно через неделю, 3 февраля.