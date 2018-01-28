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Усик поднялся в рейтинге лучших боксеров мира
22:43 Вс, 28 Январь 2018 Телеграф
sportarena.com
Фото: ukrafoto.com

Новости спорта: Украинский чемпион мира WBO и WBC в тяжелом весе Александр Усик поднялся в независимом рейтинге лучших боксеров мира по версии BoxRec.

Накануне Усик в Риге решением большинства судей (114:114, 115:113, 115:113) одолел Майриса Бриедиса (23-1, 18 КО) и стал первым финалистом Всемирной боксерской суперсерии.

Усик - Бриедис: все новости о бое

Хотя бой Усик-Бриедис получил от BoxRec максимальные пять звезд, победа в объединительном бою не позволила украинцу существенно повысить свой рейтинг. 

Украинец прогрессировал на 12-ю строку, отставая от замыкающего топ-10 чемпиона WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО) на 40 очков.

Топ-15 боксеров мира по версии BoxRec:

Усик - Бриедис: полное видео боя

Лучшим украинцем в рейтинге BoxRec остается чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО), впереди которого только Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) и Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО).

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