Усик поднялся в рейтинге лучших боксеров мира

Накануне Усик в Риге решением большинства судей (114:114, 115:113, 115:113) одолел Майриса Бриедиса (23-1, 18 КО) и стал первым финалистом Всемирной боксерской суперсерии.

Хотя бой Усик-Бриедис получил от BoxRec максимальные пять звезд, победа в объединительном бою не позволила украинцу существенно повысить свой рейтинг.

Украинец прогрессировал на 12-ю строку, отставая от замыкающего топ-10 чемпиона WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО) на 40 очков.

Топ-15 боксеров мира по версии BoxRec:

Лучшим украинцем в рейтинге BoxRec остается чемпион WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО), впереди которого только Сауль Альварес (49-1-2, 34 КО) и Теренс Кроуфорд (32-0, 23 КО).