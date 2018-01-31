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Мейвезер потроллил Макгрегора

Мейвезер - Макгрегор
13:53 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Флойд Мейвезер-младший потроллил Конора Макгрегора в Инстаграме.

В Лас-Вегасе в августе 2017 года в одном из самых кассовых боксёрских поединков в истории 40-летний экс-чемпион в пяти весовых категориях по боксу темнококожий американец Флойд Мейвезер-младший (50-0-0, 27 KO) техническим нокаутом победил бойца ММА чемпиона UFC 29-летнего ирландца Конора Макгрегора (0-1-0). С тех пор оба спортсмена достаточно жёстко троллят друг друга.

 

#MCM Mayweather Crushes McGregor.

Публикация от Floyd Mayweather (@floydmayweather)

Новый шаг в этом сделал боксёр, который на своей странице в «Инстаграме» опубликовал пост, в котором фотографию с боя сопроводил хештегом #MCM и расшифровал его как «Mayweather Crushes McGregor».

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