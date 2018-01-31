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Головкин - Альваресу: судьи нам не понадобятся

Геннадий Головкин
00:15 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Головкина

Новости спорта: Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF в среднем весе Геннадий Головкин и экс-чемпион Сауль Альварес встретятся в повторном поединке 5 мая.

Чемпион мира по версиям WBC, WBA, IBF в среднем весе Геннадий Головкин и экс-чемпион Сауль Альварес встретятся в повторном поединке 5 мая. Первый бой между Головкиным и Альваресом состоялся 16 сентября минувшего года. Тогда в нём была зафиксирована ничья. С того момента команды боксёров приступили к переговорам о реванше. Ожидается, что победитель этого противостояния встретится с чемпионом по версии WBO Билли Джо Сондерсом и таким образом получит возможность стать абсолютным чемпионом в среднем весе.

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Головкин опубликовал видео, в котором заявил, что согласен с Альваресом в том, что для определения победителя в предстоящем бою судьи им не понадобятся.

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Новости спорта, Бокс, Геннадий Головкин, Сауль Альварес.
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