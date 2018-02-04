Уайлдер: Паркеру нужно нокаутировать Джошуа, ему не выиграть решением судей

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что Джозефу Паркеру для победы над Энтони Джошуа нужен будет только нокаут, американец полагает, что Паркеру не отдадут победу решением судей.

"У Паркера много шансов на успех. У него хорошая работа ног, он любит двигаться. Я говорил ему, что, пока он будет работать маятником и выбрасывать при этом удары, у него будут большие шансы на победу. Но если бой дойдёт до судейских записок, я не думаю, что Паркеру отдадут победу. Он должен нокаутировать Джошуа, я не вижу вариантов, при которых ему дадут победу судейским решением", — приводит слова Уайлдера BoxingScene.

Встреча между Джозефом Паркером и Энтони Джошуа состоится 31 марта в Кардиффе.