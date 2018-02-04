Уайлдер: Паркеру нужно нокаутировать Джошуа, ему не выиграть решением судей
Новости спорта: Деонтей Уайлдер считает, что Джозефу Паркеру для победы над Энтони Джошуа нужен будет только нокаут.
Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что Джозефу Паркеру для победы над Энтони Джошуа нужен будет только нокаут, американец полагает, что Паркеру не отдадут победу решением судей.
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"У Паркера много шансов на успех. У него хорошая работа ног, он любит двигаться. Я говорил ему, что, пока он будет работать маятником и выбрасывать при этом удары, у него будут большие шансы на победу. Но если бой дойдёт до судейских записок, я не думаю, что Паркеру отдадут победу. Он должен нокаутировать Джошуа, я не вижу вариантов, при которых ему дадут победу судейским решением", — приводит слова Уайлдера BoxingScene.
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Встреча между Джозефом Паркером и Энтони Джошуа состоится 31 марта в Кардиффе.