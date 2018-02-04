Гассиев - Дортикос: слова Усика после боя

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр Усик после боя Гассиев – Дортикос поднялся в ринг, чтобы поздравить россиянина Мурата Гассиева с победой.

"Хочу поздравить команду Мурата с выходом в финал. Нас ждет очень красочный, красивый бокс в финале", - заявил Усик.