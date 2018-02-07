Официально: украинец Постол сразится за титул чемпиона мира

Экс-чемион мира в первом полусреднем весе (до 63,5 кг) по версии WBС, украинский боксер Виктор Постол (29-1, 12 КО) и перспективный боец Реджис Прогрейс (20-0, 17 КО) оспорят пояс по версии Всемирного боксерского совета в этом дивизионе.

Бой станет главным событием вечера на турнире в Дедвуде (штат Южная Дакота, США), его проведение запланировано на 9 марта. Поединок будет транслироваться на телеканале Showtime, сообщает BoxingScene.

«Моя задача – снова стать чемпионом мира. Последние несколько месяцев я усиленно тренировался, так что жду не дождусь, чтобы встретиться с ним», - заявил Постол.