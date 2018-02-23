Промоутер Ломаченко дал прогноз на бой Джошуа - Паркер

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум поделился ожиданиями от скорого объединительного боя в супертяжёлом весе между двумя небитыми чемпионами — Энтони Джошуа и Джозефом Паркером. По его мнению, новозеландец имеет шансы нокаутировать Джошуа.

«Джошуа отличный и очень напористый боец, но я думаю, что стойкость его подбородка действительно вызывает сомнения. Возможно, Паркер — не самый лучший боксёр в мире, но у него железная челюсть. Я думаю, что если он устоит в бою с Джошуа, то он может его нокаутировать», — приводит слова Арума BoxingScene.