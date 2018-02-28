Альварес раскритиковал тренера Головкина

По словам Сауля, Санчес мало что понимает в боксе и заставляет своих бойцов лишь бездумно идти вперёд.

"Слова Санчеса не раздражают меня. Он верит, что он великий тренер, но по факту он даже не знает, что такое бокс. Он не знает, что такое техника, что значит боксировать и маневрировать. Он не понимает, что значит приспосабливаться к обстоятельствам. Бокс — это не только постоянное движение вперёд и бездумное выбрасывание ударов", — приводит слова Альвареса BoxingScene.