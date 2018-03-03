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Усик рассказал, как собирается подготовиться к бою с Джошуа

Александр Усик
02:02 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Твиттер

Новости спорта: Украинский боксер Александр Усик рассказал о планах перед боем с британским чемпионом.

Чемпион мира по версиям WBO и WBC в тяжелом весе рассказал о планах перед тем, как провести поединок с британским чемпионом Энтони Джошуа.

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"Я бы с удовольствием побоксировал и с Дэвидом Хэем и Тони Белью. Потому что парни достаточно крутые. Хэй вообще абсолютным чемпионом в крузерах был. У Тони пояс WBC – он чемпион мира "на каникулах". И Хэй еще был чемпионом WBA в хевивейте. Так что с обоими было бы интересно встретиться. Но я думаю, что эти бои не смогут состояться в крузерах. Это уже будут поединки в супертяжелой весовой категории.

Думаю, надо, как минимум, провести парочку хороших боев в суперах – не с "левыми" ребятами. С теми же Хэем, Белью, еще с кем-то. А потом уже можно и об Энтони разговаривать. Сначала надо себя "раскачать" в хэвивейте", - сказал Усик в интервью Обозревателю.

Ранее сообщалось, что Александр Усик начал подготовку к бою против Мурата Гассиева в Барселоне.

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Новости спорта, Александр Усик, Бокс, Джошуа, Новости бокса.
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