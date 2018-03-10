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Паркер - о подготовке к бою с Джошуа
16:19 Сегодня Телеграф
Новости спорта: Джозеф Паркер рассказал, что его подготовка к бою с Єнтони Джошуа проходит фантастически.
Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер в интервью The Rock Radio поделился своими планами на текущий год:
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"Мои планы на этот год такие - побить Джошуа и затем дать ему реванш. Моя подготовка проходит фантастически, я нахожусь в отличной форме", - сказал Джозеф Паркер.
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