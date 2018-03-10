Паркер - о подготовке к бою с Джошуа

Чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе новозеландец Джозеф Паркер в интервью The Rock Radio поделился своими планами на текущий год:

"Мои планы на этот год такие - побить Джошуа и затем дать ему реванш. Моя подготовка проходит фантастически, я нахожусь в отличной форме", - сказал Джозеф Паркер.