Майки Гарсия: у Ломаченко свой путь

Чемпион мира в лёгком весе Майки Гарсия прокомментировал возможность поединка с чемпионом мира по версии WBO во втором полулёгком весе Василием Ломаченко.

«Я год пытался получить бой с Ломаченко, но никакой реакции на это не получил. Как понимаю, у Василия свой путь, и сейчас он собирается сделать то, что я прошёл уже три-четыре года назад. Я в новой весовой категории и планирую повышать вес дальше, а что будет делать Ломаченко, не знаю. Вероятно, Василий будет повторять мой путь», — сказал Гарсия Boxing News 24.