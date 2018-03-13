Уайлдер: Нет никого, кто мог бы меня победить

Чемпион WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер, который успешно провёл защиту своего пояса в поединке с Луисом Ортисом, считает себя непобедимым после последнего поединка.

"Бокс — опасный вид спорта, но я верю в себя и свою силу. Последний мой поединок с Луисом Ортисом показал, что нет никого, кто мог бы меня победить. Моя цель сейчас — объединить все чемпионские пояса в супертяжёлом весе и доказать всему миру, что я лучший. Последняя победа определённо закрепила меня на лидирующей позиции в своём весовом дивизионе", — сказал Уайлдер Boxingscene.