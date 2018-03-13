Майки Гарсию обязали встретиться с белорусским боксером

Руководство Международной боксерской федерации (IBF) постановило, что если новоиспеченный чемпион этой организации в первом полусреднем весе Майки Гарсия хочет сохранить этот титул за собой, то он должен встретиться в обязательной защите со вторым номером рейтинга белорусом Иваном Баранчиком, сообщает ESPN.

Согласно официальному уведомлению от IBF Гарсия до 22 марта должен определиться с тем, будет ли он защищать свой титул в первом полусреднем весе или вернется в легкий вес, где он владеет титулом WBC.

Сам Гарсия уже заявил, что хочет вернуться в легкий вес для одного объединительного боя.