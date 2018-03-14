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Украинские боксеры завоевали пять наград на турнире в Финляндии

Бокс
15:35 Сегодня Телеграф
УНН

Новости спорта: Финский город Темпере принял международный боксерский турнир с участием сборной Украины.

По результатам соревнований в активе “желто-голубой” команды пять завоеванных наград.

Обладателями серебряных медалей стали: Даниил Жасан из Чернигова (весовая категория 81 кг), Станислав Батий из Запорожья (60 л.с.) и Константин Пинчук с Днепра (91 кг). “Бронза” в активе Алексея Козелок из Хмельницкого (56 кг) и Артема Соловьева из Херсона (69 кг).

Стоит отметить, что в соревнованиях принимали участие более 110 спортсменов из 17 стран мира.

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Новости спорта, Бокс, Даниил Жасан, Новости бокса, Станислав Батий, Украинские боксеры.
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