Бой Кроуфорд-Хорн перенесен

Как сообщает ESPN, команда Кроуфорда уведомила представителей Хорна о небольшом повреждении претендента, у которого проблемы с правой рукой. Бой Кроуфорд-Хорн 14 апреля не состоится.

Источник, ссылаясь на слова президента промоутерской компании Top Rank Боба Арума, называет два варианта для переноса громкого поединка. Кроуфорд и Хорн могут встретиться 19 мая или же провести бой в начале июня. Место боя остается неизменным – Mandalay Bay Resort & Casino в Лас-Вегасе.

Для Теренса Кроуфорда бой с Джеффом Хорном станет дебютным после завоевания всех чемпионских поясов в первом полусреднем весе. Американец занимает третью строку в рейтинге pound-for-pound по версии журнала The Ring и считается фаворитом чемпионского поединка.