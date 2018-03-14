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Бой Кроуфорд-Хорн перенесен

Теренс Кроуфорд
22:02 Сегодня Телеграф
Спорт Арена

Новости спорта: Поединок чемпиона WBO в полусреднем весе Джеффа Хорна (18-0-1, 12 КО) и Теренса Кроуфорда (32-0, 23 КО) перенесен из-за травмы американца.

Как сообщает ESPN, команда Кроуфорда уведомила представителей Хорна о небольшом повреждении претендента, у которого проблемы с правой рукой. Бой Кроуфорд-Хорн 14 апреля не состоится.

Источник, ссылаясь на слова президента промоутерской компании Top Rank Боба Арума, называет два варианта для переноса громкого поединка. Кроуфорд и Хорн могут встретиться 19 мая или же провести бой в начале июня. Место боя остается неизменным – Mandalay Bay Resort & Casino в Лас-Вегасе.

Для Теренса Кроуфорда бой с Джеффом Хорном станет дебютным после завоевания всех чемпионских поясов в первом полусреднем весе. Американец занимает третью строку в рейтинге pound-for-pound по версии журнала The Ring и считается фаворитом чемпионского поединка.

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