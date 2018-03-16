Флойд Мейвезер оценил свои навыки в борьбе

Бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер сказал, что в скором времени начнёт совместные тренировки с Тайроном Вудли в MMA, а также оценил свои навыки в борьбе.

"Скоро начну совместные тренировки с Тайроном Вудли. Мы несколько раз общались и планируем начать тренировки в ближайшее время. Что касается моих умений, я умею бороться. Мне неплохо это удаётся. По десятибалльной шкале я бы поставил себе семёрку в этом аспекте, возможно, получится совершенствоваться и до девятки. Что касается работы рук, то по шкале от 1 до 10 могу себе поставить сто баллов. Ударная работа? 4 из 10", — приводит слова американца BoxingScene.