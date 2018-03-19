Хирн назвал кандидата на дебютный бой с Джошуа в США

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа может дебютировать в США боем против Джарелла Миллера. Об этом рассказал промоутер британца Эдди Хирн.

"Мы действительно рассматриваем Джарелла Миллера в качестве кандидата на дебютный бой Джошуа в США", - цитирует Хирна Boxingnews24.

Напомним, Энтони Джошуа проведет бой против Джозефа Паркера 31 марта в Кардиффе.