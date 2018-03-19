Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018 В Пхенчхане состоялась церемония закрытия Паралимпиады-2018
Новости: UFC Fight Night 127: Волков нокаутировал Вердума UFC Fight Night 127: Волков нокаутировал Вердума
Новости: Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира Гвоздик, победив Амара, завоевал титул временного чемпиона мира
Новости: Биатлон: результаты мужской эстафеты в Холменколлене Биатлон: результаты мужской эстафеты в Холменколлене
X

Хирн назвал кандидата на дебютный бой с Джошуа в США

Эдди Хирн
04:51 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Промоутер Энтони Джошуа рассчитывает на поединок своего подопечного с Джареллом Миллером.

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и IBO Энтони Джошуа может дебютировать в США боем против Джарелла Миллера. Об этом рассказал промоутер британца Эдди Хирн.

"Мы действительно рассматриваем Джарелла Миллера в качестве кандидата на дебютный бой Джошуа в США", - цитирует Хирна Boxingnews24.

Напомним, Энтони Джошуа проведет бой против Джозефа Паркера 31 марта в Кардиффе. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, WBA, Бокс, Джошуа, Новости бокса, Эдди Хирн.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)

"Динамо" - "Лацио": последний украинский клуб вылетел из еврокубков (Фото)
"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)

"Рома" - "Шахтер": римские "волки" оказались не по зубам "горнякам" (Фото)
Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)

Сильные духом: яркие кадры первых дней Паралимпийских игр в Пхенчхане (Фото)
Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола

Самая сексуальная женщина-арбитр в мире футбола
Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)

Звезды футбола попрощались с капитаном "Фиорентины" Давиде Астори (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Слова Гвоздика после победы над Амаром В Канаде умер боксер, пребывавший 10 месяцев в коме Бриедис проведет бой в рамках шоу Усик - Гассиев

Последние новости

Неймар рассказал, при каких условиях останется в ПСЖ Как перестать есть на ночь: 6 эффективных советов Курьезные снимки о женской растяжке из страшного сна травматолога
Сегодня читают в спорте
01 Тайсон может сменить "Шахтер" на клуб из Серии А
02 Экс-первая ракетка мира родила Швайнштайгеру первенца
03 Неймар рассказал, при каких условиях останется в ПСЖ
04 Одноклубник Коноплянки установил уникальный рекорд Бундеслиги
05 "Посмотрим, как будет" Алиев - о начале тренерской работы
Новости сегодня
05:01 В США выпустили пулемет FN M249S для гражданского рынка (Видео)
05:00 Выборы в РФ: штаб Навального заявил о большом количестве нарушений в Москве
04:31 Бориспольские таможенники хотели получить взятку от пассажирки
03:39 На Харьковщине задержан убийца 68-летней пенсионерки
02:47 ЦИК РФ огласил процент явки на выборах президента России
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Популярный телеканал представил в эфире карту Украины без Крыма Популярный телеканал показал в эфире карту Украины без Крыма
Новости: На Украину надвигается очередной морозный циклон На Украину надвигается очередной морозный циклон
Новости: В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24 В небе Сирии сбит бомбардировщик СУ-24
Новости: ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео) ВСУ получили на вооружение снайперскую винтовку UR-10 (Видео)
Добавить комментарий
0