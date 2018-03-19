Стало известно имя следующего соперника Ковалева

Российский боксёр, чемпион мира по версии WBO в полутяжёлом весе Сергей Ковалёв подписал контракт на бой с первым номером рейтинга WBO, американцем Маркусом Брауном, сообщает BoxingScene. Окончательная дата поединка пока неизвестна, предполагается, что бой пройдёт на арене «Мэдисон Сквер Гарден» 23 июня.

Маркус Браун в карьере не проиграл ни одного боя, имея в активе 20 побед. Последний на данный момент поединок Браун провёл с канадцем Фрэнси Нтету, расправившись с ним уже в первом раунде. Ковалёв в последнем для себя поединке победил соотечественника Игоря Михалкина, бой прошёл 3 марта 2018 года.