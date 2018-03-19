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Бокс. Гвоздик - Амар: статистика боя

Мехди Амар - Александр Гвоздик
12:43 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Украинец Александр Гвоздик за бой выбросил почти 1000 ударов.

Украинец Александр Гвоздик завоевал титул "временного" чемпиона мира по версии WBC в полутяжелом весе, одержав победу в поединке с французом Мехди Амаром.

Согласно компьютерной статистике CompuBox, Гвоздик нанес значительно большее количество ударов. Украинец выбросил 960 ударов, 256 из которых (26.7%) оказались точными. Амар нанес 536 удара, попав по сопернику 135 раз (25,2% точных ударов).

Что касается статистики силовых ударов, то тут украинец также имел преимущество: из 492 выброшенных ударов, 176 легли точно в цель, тогда как Амар нанес 92 точных силовых удара из 337 выброшенных (27%).

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Новости спорта, Александр Гвоздик, Бокс, Мехди Амар, Новости бокса.
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