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Известный бренд одежды выпустит именную коллекцию Ломаченко

Василий Ломаченко
13:37 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Спортивную экипировку с именем украинского боксера можно будет приобрести в магазинах Reebok.

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко показал специальную серию спортивной одежды, выпущенную компанией Reebok.

Ломаченко сфотографировался с манекенами в одном из фирменных магазинов Бостона, на которых надеты футболки с именем украинского боксера.

 

Meeting with @reebok in Boston. #staytuned

Публикация от LOMAchenko Vasiliy (@lomachenkovasiliy)

Напомним, Василий Ломаченко находится в США в тренировочном лагере перед поединком против чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса.

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Новости спорта, Reebok, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса.
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