Известный бренд одежды выпустит именную коллекцию Ломаченко

Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко показал специальную серию спортивной одежды, выпущенную компанией Reebok.

Ломаченко сфотографировался с манекенами в одном из фирменных магазинов Бостона, на которых надеты футболки с именем украинского боксера.

Напомним, Василий Ломаченко находится в США в тренировочном лагере перед поединком против чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса.