Известный бренд одежды выпустит именную коллекцию Ломаченко
Новости спорта: Спортивную экипировку с именем украинского боксера можно будет приобрести в магазинах Reebok.
Украинский чемпион мира в полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко показал специальную серию спортивной одежды, выпущенную компанией Reebok.
Ломаченко сфотографировался с манекенами в одном из фирменных магазинов Бостона, на которых надеты футболки с именем украинского боксера.
Напомним, Василий Ломаченко находится в США в тренировочном лагере перед поединком против чемпиона WBA в легком весе Хорхе Линареса.