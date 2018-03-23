Усик обратился к Илону Маску

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр продолжает готовится финальному поединку против Мурата Гассиева в рамках Всемирной боксерской суперсерии.

Усик порадовал болельщиков новым фото Instagram, на котором украинский боксер стоит на голове. Также Александр передал привет Илону Маску.

"Илон, мы вылетаем", – написал Усик.

Публикация от Usyk Aleksandr (@usykaa) 23 Мар 2018 в 4:35 PDT

Однако, внимательные болельщики подметили опечатку в подписи Александра. Украинец написал "ILON", в то время как имя Маска на английском языке пишется "Elon".

Напомним, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али