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Усик обратился к Илону Маску
14:49 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Александр Усик продолжает подготовку к финалу Всемирной боксерской суперсерии.

Украинский чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBC и WBO Александр продолжает готовится финальному поединку против Мурата Гассиева в рамках Всемирной боксерской суперсерии. 

Усик порадовал болельщиков новым фото Instagram, на котором украинский боксер стоит на голове. Также Александр передал привет Илону Маску.

"Илон, мы вылетаем", – написал Усик. 

 

Однако, внимательные болельщики подметили опечатку в подписи Александра. Украинец написал "ILON", в то время как имя Маска на английском языке пишется "Elon".

Напомним, что Александр Усик встретится с Муратом Гассиевым в финале Всемирной боксерской суперсерии. Поединок запланирован на 11 мая и должен пройти в Джидде (Саудовская Аравия). На кону будет стоять титул The Ring, а также чемпионские пояса по версиям WBC, WBO, WBA, IBF. Кроме того победителю боя вручат специальный кубок Мохаммеда Али

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Новости спорта, WBSS, Александр Усик, Бокс, Новости бокса.
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