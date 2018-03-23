Ломаченко и Линарес пройдут расширенное допинг-тестирование перед боем

Чемпион WBA в легком весе Хорхе Линарес и один из сильнейших боксеров мира независимо от весовой категории Василий Ломаченко пройдут расширенное допинг-тестирование VADA (Ассоциация по добровольному тестированию на допинг) перед назначенным на 12 мая поединком, сообщает ESPN со ссылкой на вице-президента Top Rank Карла Моретти.