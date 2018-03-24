Ломаченко назвал лучшего спарринг-партнера

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко назвал спарринг-партнера, от которого пропустил больше всего ударов. По словам боксера, лучшим был Дмитрий Митрофанов.

"Лучший спарринг партнер? Дмитрий Митрофанов. Я часто с ним спарринговал перед своими вторыми Олимпийскими играми. Он боксировал в весовой категории до 75 кг, а я – до 60 кг. Я никогда не пропускал столько ударов, сколько в спаррингах с ним. Хоть он и был тяжелее меня - это не аргумент", – сказал Ломаченко.