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Ломаченко назвал лучшего спарринг-партнера

Василий Ломаченко
07:05 Сегодня Телеграф
isport.ua
Фото: Инстаграм Ломаченко

Новости спорта: Василий Ломаченко рассказал, кто из бойцов, с которыми он спарринговал, запомнился больше всего.

Украинский чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко назвал спарринг-партнера, от которого пропустил больше всего ударов. По словам боксера, лучшим был Дмитрий Митрофанов.

"Лучший спарринг партнер? Дмитрий Митрофанов. Я часто с ним спарринговал перед своими вторыми Олимпийскими играми. Он боксировал в весовой категории до 75 кг, а я – до 60 кг. Я никогда не пропускал столько ударов, сколько в спаррингах с ним. Хоть он и был тяжелее меня - это не аргумент", – сказал Ломаченко.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Видео, Дмитрий Митрофанов, Новости бокса.
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