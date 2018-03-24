Майки Гарсия определился с категорией, в которой продолжит карьеру

Американский чемпион WBC в легком весе и IBF в первом полусреднем весе Майки Гарсия определился с дивизионом для своей дальнейшей карьеры.

Американец принял решение и готов продолжить выступать в полусреднем весе.

Как сообщает BoxingScene, IBF уже назначила боксеру нового соперника - россиянина Ивана Баранчика, который является обязательным претендентом на титул. Команды должны договориться о поединке в течение 30 дней, иначе будут назначены промоутерские торги.

Как известно, боксерам запрещается владеть одновременно двумя поясами в разных весовых категориях, поэтому, вероятно, Гарсию лишат титула WBC в легком весе.