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Тайсон Фьюри может вернуться в ринг этим летом

Тайсон Фьюри
12:01 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Ближайший бой Тайсона Фьюри может состояться 9 июня 2018 года.

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри может провести первый бой после длительного перерыва 9 июня 2018 года.

Как сообщает Boxingnews24, британец намерен принять участие в турнире, главным боем которого будет поединок Терри Флэнагана и Мориса Хукера за титул чемпиона мира по версии WBO в первом полусреднем весе.

Имя соперника Фьюри пока неизвестно, но предполагается, что для бывшего чемпиона он станет проходным.

Напомним, свой последний поединок Фьюри проводил в ноябре 2015 года, в котором победил украинскую легенду Владимира Кличко.

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Новости спорта, Бокс, Новости бокса, Тайсон Фьюри.
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