Названа новая дата боя Кроуфорд - Хорн

14 апреля 2018 года в Лас-Вегасе должен был состояться титульный поединок между чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Джеффом Хорном (18-0-1, 12 КО) и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (32-0, 23 КО).

Проведение этого боя весной было недавно отменено из-за травмы, полученной американцем. Кроуфорд получил повреждение в ходе тренировочного лагеря. Как сообщает ESPN, организаторы поединка наконец определились с новой датой для этого боя. Он состоится 9 июня в Лас-Вегасе, на арене Mandalay Bay.