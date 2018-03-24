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Названа новая дата боя Кроуфорд - Хорн
20:29 Сегодня Телеграф
championat.com

Новости спорта: Бой Кроуфорда с Хорном перенесён на 9 июня 2018 года.

14 апреля 2018 года в Лас-Вегасе должен был состояться титульный поединок между чемпионом мира по версии WBO в полусреднем весе Джеффом Хорном (18-0-1, 12 КО) и бывшим абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе Теренсом Кроуфордом (32-0, 23 КО).

Проведение этого боя весной было недавно отменено из-за травмы, полученной американцем. Кроуфорд получил повреждение в ходе тренировочного лагеря. Как сообщает ESPN, организаторы поединка наконец определились с новой датой для этого боя. Он состоится 9 июня в Лас-Вегасе, на арене Mandalay Bay.

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Новости спорта, Бокс, Джефф Хорн, Кроуфорд - Хорн, Новости бокса, Теренс Кроуфорд.
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