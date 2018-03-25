Ломаченко о бое Усик - Гассиев
Новости спорта: Василий Ломаченко прокомментировал ближайший бой Александра Усика против Мурата Гассиева.
Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от финального поединка турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком и обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым.
По мнению Ломаченко, в запланированном на 11 мая в Саудовской Аравии поединке Усик может легко победить Гассиева, при одном условии. "Бой против Гассиева будет непростым для Усика, но если он покажет свои лучшие навыки, то победит очень легко", — цитирует Ломаченко "Чемпионат" со ссылкой на ESNEWS.