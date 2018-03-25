Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Уайт - Браун: видео боя Уайт - Браун: видео боя
Новости: Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии
Новости: "Днепр" стал победителем регулярного сезона Суперлиги "Днепр" стал победителем регулярного сезона Суперлиги
Новости: Биатлон. Фуркад выиграл все личные "Малые хрустальные глобусы" в сезоне-2017/18 Биатлон. Фуркад выиграл все личные "Малые хрустальные глобусы" в сезоне-2017/18
X

Ломаченко о бое Усик - Гассиев

Александр Усик
22:35 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Инстаграм Усика

Новости спорта: Василий Ломаченко прокомментировал ближайший бой Александра Усика против Мурата Гассиева.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от финального поединка турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком и обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым.

По мнению Ломаченко, в запланированном на 11 мая в Саудовской Аравии поединке Усик может легко победить Гассиева, при одном условии. "Бой против Гассиева будет непростым для Усика, но если он покажет свои лучшие навыки, то победит очень легко", — цитирует Ломаченко "Чемпионат" со ссылкой на ESNEWS.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, IBF, WBA, WBC, WBO, WBSS, Александр Усик, Александр Усик - Мурат Гассиев, Бокс, Василий Ломаченко, Мурат Гассиев, Новости бокса, Усик - Гассиев.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Тренер Паркера - о предстоящем бое новозеландца с Джошуа Ломаченко: Майки Гарсия хочет за наш бой 3-5 миллионов долларов Джошуа: Я боюсь проиграть и поэтому нервничаю

Последние новости

Биатлон. Фуркад выиграл все личные "Малые хрустальные глобусы" в сезоне-2017/18 Зарубежные хиты, которые показывают, куда движется музыка (Видео) Гризманн готов пойти на понижение зарплаты, чтобы перейти в "Барселону"
Сегодня читают в спорте
01 Смерть на футбольном поле: футболист умер от удара мячом
02 Цыганков травмирован, Бурда покинул расположение сборной Украины
03 Юная девочка стала звездой матча между сборными Нидерландов и Англии (Видео)
04 Футболист в прыжке влетел шипами в горло сопернику (Видео)
05 Уайт брутально отправил в нокаут Лукаса Брауна и завоевал титул WBC
Новости сегодня
23:08 Морские пехотинцы США переходят на пистолеты MHS (Видео)
23:07 Кравец - о предстоящем матче со сборной Японии
22:58 Снимки необычных изобретений, которые обогатили их создателей (Фото)
22:55 Звезда сериала "Секс и город" Сара Джессика Паркер открывает свое книжное издательство
22:40 Ученые выяснили, в каких странах нет ни одного комара
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Украинцы начали жить по летнему времени Украинцы начали жить по летнему времени
Новости: В Помпеи турист повредил старинную мозаику В Помпеи турист повредил старинную мозаику
Новости: Геращенко рассказала, почему Украина не высылает российских дипломатов Геращенко: Дипотношения с РФ сведены к минимуму
Новости: Apple разработала набор смайликов для людей с ограниченными возможностями Apple разработала набор смайликов для людей с ограниченными возможностями
Добавить комментарий
0