Ломаченко о бое Усик - Гассиев

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко поделился ожиданиями от финального поединка турнира Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между чемпионом мира по версиям WBC и WBO Александром Усиком и обладателем титулов WBA и IBF Муратом Гассиевым.

По мнению Ломаченко, в запланированном на 11 мая в Саудовской Аравии поединке Усик может легко победить Гассиева, при одном условии. "Бой против Гассиева будет непростым для Усика, но если он покажет свои лучшие навыки, то победит очень легко", — цитирует Ломаченко "Чемпионат" со ссылкой на ESNEWS.