Паркер перед боем с Джошуа провел открытую тренировку (Видео)

31 марта в Кардиффе (Великобритания) на арене Principality состоится масштабный вечер бокса, главным событием которого станет объединительная встреча в супертяжёлом весе между чемпионом мира по версиям WBA Super/IBF/IBO Энтони Джошуа и чемпионом мира по версии WBO Джозефом Паркером. Незадолго до боя последний провёл открытую тренировку, в ходе которой пресса увидела, как новозеландец проводит бой с тенью, тренирует передвижение по рингу и работает на скакалке.