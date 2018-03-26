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Паркер каждый день смотрит бой Кличко - Джошуа

Кличко - Джошуа
05:24 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Новозеландец Джозеф Паркер изучает слабые стороны Энтони Джошуа в бою с Владимиром Кличко.

Чемпион WBO в супертяжелом весе Джозеф Паркер накануне поединка с чемпионом WBA и IBF Энтони Джошуа признался, что каждый день во время тренировок смотрит поединок своего соперника против Владимира Кличко.

" Мы видим много элементов, которые я могу сделать лучше Кличко и поймать Энтони. Лучше пусть Джошуа будет полностью сконцентрирован, потому что я буду готов", - угрожает Паркер.

Ранее Энтони Джошуа заявил, что самым большим вызовом в его карьере был все-таки Владимир Кличко, а не Джозеф Паркер.

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