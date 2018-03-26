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Ломаченко: Я хочу осуществить мою мечту

Василий Ломаченко
09:37 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Украинский боксер рассказал, что не любит вставать в пять утра на тренировки, но желание попасть в историю бокса побуждает его работать еще усерднее.

Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) признался, что для него важно завоевать пояс в третьем дивизионе.

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"Я очень сильно удивлен, что мои четыре последние соперника сдались. Мое первое большое удивление было в бою с Уолтерсом. Я бы никогда не подумал, что он это сделает. Перед боем он говорил много, присылал фотографии с индюшкой и моей головой. Говорил, что он воин. Знаете, перед боем я раздумываю о таком результате боя, но не ставлю перед собой такую цель. Сдастся ли Линарес? Не знаю, посмотрим.

Я видел несколько поединков Линареса. Его последний бой с Гестой и его поединок с Люком Кэмпбеллом. Перед каждым поединком я изучаю своего оппонента. Потому что ты видишь его видео, выходишь спарринговать и стараешься наработать то, что ты покажешь против него в ринге. Потом ты выходишь в ринг, начинаешь бой и знаешь, что произойдет. Ты знаешь, потому что уже месяц назад все это видел.

Для меня завоевать пояс в третьем весе – это очень важно. Мне нравятся вызовы и большие имена. Я хочу осуществить мою мечту – попасть в историю.

Я встаю в пять утра, потом езжу на велосипеде. После этого постоянно возвращаюсь домой, вновь ложусь спать, встаю, завтракаю и иду на вторую тренировку. Мне не нравится вставать в пять утра, но я верю, что делаю это только для себя. Вся команда просыпается вместе со мной", – цитирует Ломаченко EsNews

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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