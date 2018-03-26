Поветкин - Прайс: где и когда смотреть бой

Чемпион мира по версиям WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе Александр Поветкин 31 марта проведет защиту титулов в бою против Дэвида Прайса. Поединок состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).

Также победитель противостояния получит статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA.

В Украине поединок Поветкин – Прайс показывать не планируют. Его можно будет посмотреть на российских телеканалах Матч ТВ и Матч! Боец.

Трансляция боя начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.