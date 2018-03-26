Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч против сборной Японии Сборная Украины прибыла в Бельгию на матч против сборной Японии
Новости: Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии Себастьян Феттель выиграл Гран При Австралии
Новости: Месси выбрал Неймару новый клуб Месси выбрал Неймару новый клуб
Новости: Ломаченко о бое Усик - Гассиев Ломаченко о бое Усик - Гассиев
X

Поветкин - Прайс: где и когда смотреть бой

Александр Поветкин
18:05 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Александр Поветкин проведет поединок с Дэвидом Прайсом 31 марта.

Чемпион мира по версиям WBO International и WBA Inter-Continental в супертяжелом весе Александр Поветкин 31 марта проведет защиту титулов в бою против Дэвида Прайса. Поединок состоится 31 марта в городе Кардифф (Уэльс).

Также победитель противостояния получит статус официального претендента на титул чемпиона мира по версии WBA.

В Украине поединок Поветкин – Прайс показывать не планируют. Его можно будет посмотреть на российских телеканалах Матч ТВ и Матч! Боец.

Трансляция боя начнется 1 апреля в 00:00 по киевскому времени.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Дэвид Прайс, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)

Формула-1: яркие моменты Гран-при Австралии-2018 (Фото)
Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)

Истинная красота: сексапильная модель, покорившая сердце лидера "Боруссии" (Фото)
Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)

Украина - Саудовская Аравия: дебют Лунина и не лучшая игра (Фото)
Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз

Сборная Украины провела открытую тренировку в десятиградусный мороз
Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе

Футбольная ведущая Саша Лобода в новом огненном образе
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

Ломаченко о бое Усик - Гассиев Хирн: Джошуа может завершить карьеру после завоевания всех титулов Паркер перед боем с Джошуа провел открытую тренировку (Видео)

Последние новости

Улыбка до ушей: невероятно смешные фото модников из прошлого Знаменитости, которые совершили подвиг в реальной жизни В Киевской области среди военных зафиксированы массовые вспышки кори
Сегодня читают в спорте
01 Алиев назвал худшего тренера в своей карьере
02 Новая трагедия: у баскетболиста остановилось сердце за 40 секунд до конца матча (Видео)
03 Месси отдыхает: уругвайский футболист забил сумасшедший гол (Видео)
04 Жуткое зрелище: капитан сборной Словакии проглотил язык после мощного удара мячом в лицо (Видео)
05 Ломаченко о бое Усик - Гассиев
Новости сегодня
19:31 Появились новые подробности о технических характеристиках смартфона OnePlus 6
19:25 69-летняя украинка пробежала 212 км, участвуя в ультрамарафоне
19:19 В Сети появились новые кадры фантастического фильма "Я убиваю великанов"
19:18 Малиновский: Надеюсь, завтра получим положительный результат
19:04 Не отвести взгляд: завораживающие картины талантливой студентки (Фото)
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: США и страны ЕС высылают дипломатов РФ США и страны ЕС высылают дипломатов РФ
Новости: В Минске договорились о прекращении огня с 30 марта Очередное перемирие на Донбассе
Новости: Украина успешно завершила контракт с Таиландом на поставку ОБТ "Оплот" Украина завершила танковый контракт с Таиландом
Новости: Медики назвали продукты, которые помогут очистить кровь от токсинов Медики назвали продукты, которые помогут очистить кровь от токсинов
Добавить комментарий
0