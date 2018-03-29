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Лучший футболист планеты посетит поединок Ломаченко против Линареса

Криштиану Роналду
18:25 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Главная звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду посетит поединок украинского боксера.

Менеджер 30-летнего украинского боксера Василия Ломаченко, чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO (10-1, 8 КО), Эгис Климас сообщил, что бой украинца против Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) посетит 33-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Договорились с Роналду, что он 12 мая посетит бой Ломаченко — Линарес в Мэдисон-сквер-гарден», — написал Климас в Instagram.

Поединок Ломаченко — Линарес запланирован на 12 мая в Нью-Йорке.

Ранее стало известно, что Ломаченко подарил Роналду свои перчатки.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Криштиану Роналду, Новости бокса, Футбол.
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