Лучший футболист планеты посетит поединок Ломаченко против Линареса
Новости спорта: Главная звезда мадридского "Реала" Криштиану Роналду посетит поединок украинского боксера.
Менеджер 30-летнего украинского боксера Василия Ломаченко, чемпиона мира во втором полулегком весе по версии WBO (10-1, 8 КО), Эгис Климас сообщил, что бой украинца против Хорхе Линареса (44-3, 27 КО) посетит 33-летний форвард мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду.
«Договорились с Роналду, что он 12 мая посетит бой Ломаченко — Линарес в Мэдисон-сквер-гарден», — написал Климас в Instagram.
Поединок Ломаченко — Линарес запланирован на 12 мая в Нью-Йорке.
Ранее стало известно, что Ломаченко подарил Роналду свои перчатки.