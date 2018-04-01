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Поветкин эффектно нокаутировал Прайса и защитил свои пояса

Александр Поветкин
07:56 Сегодня Телеграф
boxingnews.com.ua

Новости спорта: Российский супертяж Александр Поветкин (33-1, 23 КО) в Кардиффе отправил в тяжелый нокаут британца Дэвида Прайса (22-4, 18 КО).

Поветкин с первых секунд боя пошел вперед и стал активно готовить почву под нокаут. Прайс, несмотря на огромное преимущество над соперником в антропометрии, плохо работал джебом и не успевал вовремя уходить в оборону после резких наскоков россиянина.

В третьем раунде очередная комбинация Поветкина привела к нокдауну – Прайс пропустил тяжелый удар слева, но сумел достоять до конца трехминутки. Более того, британцу неожиданно удалось потрясти опытного соперника – Поветкин за несколько секунд до гонга пропустил боковой и попятился назад. Рефери отсчитал нокдаун, но времени развить свой локальный успех у Прайса не осталось.

Развязка боя наступила в пятом раунде – Прайс, пропустив очередной удар, опустил руки, чем Поветкин незамедлительно воспользовался. Мощнейший левый хук, и Прайс терпит пятое досрочное поражение в карьере.

Александр Поветкин защитил интерконтинентальные пояса WBO и WBA и неплохо показал себя перед британской публикой в контексте возможного боя с Энтони Джошуа (20-0, 20 КО).

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