Поветкин эффектно нокаутировал Прайса и защитил свои пояса

Поветкин с первых секунд боя пошел вперед и стал активно готовить почву под нокаут. Прайс, несмотря на огромное преимущество над соперником в антропометрии, плохо работал джебом и не успевал вовремя уходить в оборону после резких наскоков россиянина.

В третьем раунде очередная комбинация Поветкина привела к нокдауну – Прайс пропустил тяжелый удар слева, но сумел достоять до конца трехминутки. Более того, британцу неожиданно удалось потрясти опытного соперника – Поветкин за несколько секунд до гонга пропустил боковой и попятился назад. Рефери отсчитал нокдаун, но времени развить свой локальный успех у Прайса не осталось.

Развязка боя наступила в пятом раунде – Прайс, пропустив очередной удар, опустил руки, чем Поветкин незамедлительно воспользовался. Мощнейший левый хук, и Прайс терпит пятое досрочное поражение в карьере.

Povetkin absolutley destroys David Price in the fifth round. Brutal left hook KO. pic.twitter.com/Vi9HNo83RQ

