Джошуа - Паркер: видео боя

Британец Энтони Джошуа (21-0, 20 КО) сумел объединить титулы чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO в супертяжелом весе, добыв победу над новозеландцем Джозефом Паркером (24-1, 18 КО).

Поединок проходил с переменным успехом и не был насыщенным. Джошуа прессинговал, а Паркер работал на контратаках, изредка идя вперед.

В итоге Джошуа впервые в карьере пришлось слушать оценки судей, но те единогласно отдали победу британцу 118:110 (дважды) и 119:109.