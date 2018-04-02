Джошуа - Уайлдер: переговоры о бое начнутся на следующей неделе

Отец британского промоутера Эдди Хирна Барри подчеркнул, что переговоры о бое Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера должны начаться на следующей неделе. Энтони Джошуа завоевал титул по версии WBO, победив Джозефа Паркера 31 марта.

"Энтони Джошуа действительно хочет боя с Уайлдером. Энтони хочет собрать все пояса, и эту карту должен разыграть Уайлдер с коммерческой точки зрения. Думаю, что Уайлдер в итоге приедет в Великобританию. Переговоры должны начаться на следующей неделе", — приводит слова Барри Хирна BBC.