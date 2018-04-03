Энтони Джошуа намерен стать абсолютным чемпионом мира

В Кардиффе (Уэльс, Великобритания) 31 марта на арене Principality Stadium состоялся вечер бокса, главным событием которого стал объединительный бой чемпиона по версиям WBA Super, IBO и IBF Энтони Джошуа (20-0, 20 КО) с обладателем пояса WBO Джозефом Паркером (24-0, 18 КО). Джошуа впервые в профессиональной карьере провёл на ринге все 12 раундов и победил единогласным решением судей (119-109, 118-110, 118-110).

"Завоевать все пять чемпионских поясов? Для меня это не проблема, а вопрос времени", — поделился после боя планами на будущее Джошуа.