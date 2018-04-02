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Президент WBC: Не думаю, что бой Головкин - Альварес состоится

Головкин - Альварес
20:45 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер Головкина

Новости спорта: Маурисио Сулейман прокомментировал ситуацию вокруг боя Головкин - Альварес.

Президент WBC Маурисио Сулейман считает, что из-за проблем с положительной допинг-пробой Сауля Альвареса его поединок с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным не состоится, как и ожидалось, 5 мая.

"Заседание атлетической комиссии Невады уже перенесли с 10 апреля на 18, и я не вижу, как бой может пройти 5 мая. Я уже не думаю, что бой Альвареса с Головкиным состоится", — сказал Сулейман в интервью Boxingscene.

Ранее глава WBC заявил, что не сомневается в том, что намеченный поединок пройдёт.

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Новости спорта, WBC, Бокс, Геннадий Головкин, Головкин - Альварес, Маурисио Сулейман, Новости бокса, Сауль Альварес.
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