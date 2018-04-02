Президент WBC: Не думаю, что бой Головкин - Альварес состоится

Президент WBC Маурисио Сулейман считает, что из-за проблем с положительной допинг-пробой Сауля Альвареса его поединок с чемпионом мира в среднем весе Геннадием Головкиным не состоится, как и ожидалось, 5 мая.

"Заседание атлетической комиссии Невады уже перенесли с 10 апреля на 18, и я не вижу, как бой может пройти 5 мая. Я уже не думаю, что бой Альвареса с Головкиным состоится", — сказал Сулейман в интервью Boxingscene.

Ранее глава WBC заявил, что не сомневается в том, что намеченный поединок пройдёт.