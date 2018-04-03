Мэнни Пакьяо определился с новым тренером

Известный боксёрский тренер Фредди Роуч, который ранее завершил работу с экс-чемпионом мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, получил преемника.

Филиппинский боксёр сообщил, что работать с ним будет его давний друг филиппинский тренер Бубой Фернандес. Именно он будет готовить спортсмена к его следующему поединку в июле 2018 года в Малайзии.

Напомним, следующий бой Пакьяо пройдёт 15 июля. Мэнни сразится с обладателем титула регулярного чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе Лукасом Матиссе.