Пакьяо хочет провести бой с Ломаченко осенью

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) не отбросил идею провести поединок против обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (10-1, 8 КО). Об этом сообщил советник филиппинского боксера Майкл Конч в интервью LA Times, передает Xsport.

"Мэнни хочет драться с Ломаченко осенью".

Напомним, 14 июля Пакьяо проведет бой против Лукаса Матиссе (39-4, 36 КО). Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке встретится с Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

Ранее боксеры уже пытались договориться о поединке, но украинец отбросил этот вариант.