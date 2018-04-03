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Пакьяо хочет провести бой с Ломаченко осенью

Мэнни Пакьяо
18:00 Сегодня Телеграф

Новости спорта: Мэнни Пакьяо по-прежнему хочет провести бой против Василия Ломаченко.

Экс-чемпион мира в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо (59-7-2, 38 КО) не отбросил идею провести поединок против обладателя пояса WBO во втором полулегком весе Василия Ломаченко (10-1, 8 КО). Об этом сообщил советник филиппинского боксера Майкл Конч в интервью LA Times, передает Xsport.

"Мэнни хочет драться с Ломаченко осенью".

Напомним, 14 июля Пакьяо проведет бой против Лукаса Матиссе (39-4, 36 КО). Ломаченко 12 мая в Нью-Йорке встретится с Хорхе Линаресом (44-3, 27 КО).

Ранее боксеры уже пытались договориться о поединке, но украинец отбросил этот вариант.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Мэнни Пакьяо, Новости бокса.
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