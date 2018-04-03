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Уайлдер готов драться с Джошуа в Великобритании

Деонтей Уайлдер
16:31 Сегодня Телеграф
sport.ua
Фото: Facebook Уайлдера

Новости спорта: Менеджер Деонтея Уайлдера Шелли Финкель заявил, что американец готов драться с Энтони Джошуа в Великобритании.

"Мы действительно очень рады тому, что Джошуа впервые изъявил желание драться с Уайлдером. Надеемся, что Энтони – человек слова. Деонтей принимает этот вызов.

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Официально заявляем, что Уайлдер готов драться. И мы готовы приехать и обсудить детали сделки. Деонтей готов драться в Великобритании этим летом.

Предполагаем, что поединок состоится на «Уэмбли». Нам нужен этот бой, им (команде Джошуа – ред.) нужен этот бой и всем болельщикам. Ничего не сможет помешать проведению этого поединка", – сказал Финкель.

Напомним, в ночь с субботы на воскресенье Джошуа победил Джозефа Паркера и вызвал Деонтея Уайлдера на бой.

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Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
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