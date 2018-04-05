Российский боксер бросил вызов Джошуа
Новости спорта: Александр Поветкин желает выйти на ринг против Энтони Джошуа
Россиянин Александр Поветкин после победы над Дэвидом Прайсом заявил, что хочет провести поединок против чемпиона по версии WBA Super, IBF, IBO, WBO Энтони Джошуа.
"В целом я доволен работой в бою с Прайсом, за исключением момента с нокдауном. Хотя вначале я был закрепощенным, и много чего не получалось. Потом потихонечку раскрепостился и в итоге провел тот удар, который нарабатывали на спаррингах. Мы еще будем разбирать этот поединок.
Сейчас у меня одно желание – провести бой с Джошуа. Это будет хороший и интересный бой. Я уверен в себе!"