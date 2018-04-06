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Российский боксер попробует нокаутировать обидчика Кличко

Александр Поветкин
11:34 Сегодня Телеграф
isport.ua

Новости спорта: Александра Поветкина назначили обязательным претендентом для Энтони Джошуа

Глава промоутерской компании Мир бокса, занимающейся делами Александра Поветкина, Андрей Рябинский заявил, что чемпиона мира по версиям WBA Super, IBF, IBO и WBO Энтони Джошуа обязали провести бой против Поветкина по линии WBA. По информации промоутера, на организацию боя командам отвели 150 дней.

"Сегодня Поветкин назначен обязательным претендентом к Джошуа по WBA. Срок 150 дней с сегодняшнего дня на организацию боя, бой должен произойти. Джошуа не имеет права ни с кем драться до Саши! 30 дней на переговоры!" - написал Рябинский в своем Twitter.

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Новости спорта, Александр Поветкин, Бокс, Владимир Кличко, Джошуа, Новости бокса.
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