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Линарес - о предстоящем бое с Ломаченко

Хорхе Линарес
20:43 Сегодня Телеграф
sport.ua

Новости спорта: Боксер Хорхе Линарес ожидает боя с украинцем Василием Ломаченко

Линарес является андердогом в бою с Ломаченко, однако Хорхе не собирается сдаваться раньше времени.

«Знаю, что Ломаченко очень хорош, и для меня драться с ним - настоящая мечта. Однако Орландо Салидо его победил, почему кто-то другой не может сделать это? Конечно, у Василия была отличная карьера в аматорах, но как только он получил опытного и хорошего соперника - сразу проиграл».

«А в последнем бою с Ригондо он действительно выглядел плохо. Мне всегда нравился стиль Ломаченко, но я даже не досмотрел тот бой, стало скучно».

«Ломаченко защищали после его перехода в профессионалы. Посмотрим, что он сможет показать сейчас. Увидим, будет ли он атаковать против соперника, который значительно больше его», - сказал Линарес.

Бой Ломаченко - Линарес состоится 12 мая в Нью-Йорке.

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Новости спорта, Бокс, Василий Ломаченко, Новости бокса, Хорхе Линарес.
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