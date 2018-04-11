Вверх
Мобильная версия
>
>
Новости: "Рома" - "Барселона" (3:0): видео голов и обзор матча "Рома" - "Барселона" (3:0): видео голов и обзор матча
Новости: "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (1:2): видео голов и обзор матча "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (1:2): видео голов и обзор матча
Новости: Шевченко попал в команду мечты Карло Анчелотти Шевченко попал в команду мечты Карло Анчелотти
Новости: "Шахтер" - "Динамо": статистика противостояний "Шахтер" - "Динамо": статистика противостояний
X

Уайлдеру предложили $ 12,5 млн за бой с Джошуа

Деонтей Уайлдер
16:07 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Facebook Уайлдера

Новости спорта: Стал известен возможный гонорар Деонтея Уайлдера за бой с Энтони Джошуа.

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, который заявил, что его интересует бой с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером, может получить этот поединок.

Промоутер Эдди Хирн, по данным The Telegraph, предложил команде Уайлдера $ 12,5 млн за бой с Джошуа. При этом в команде Энтони отметили, что если представители Деонтея не отреагируют на предложение, то они будут изучать возможность боя с официальным претендентом на его пояса, экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Новости спорта, Бокс, Деонтей Уайлдер, Джошуа, Новости бокса.
  • google play download
  • telegram telegraf
  • ITunes download
"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча

"Манчестер Сити" - "Ливерпуль": фотоотчет матча
"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)

"Рома" - "Барселона": как "волки" выбили Месси и компанию из Лиги чемпионов (Фото)
Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье

Девушка украинского футболиста похвасталась обалденной фигурой в сексуальном платье
Как украинские спортсмены отметили Пасху

Как украинские спортсмены отметили Пасху
"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)

"Спортивный Оскар": как награждали спортивных героев Украины (Фото)
1
2
3
4
5
Добавить комментарий

*

Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости бокса

"Мы готовы": Менеджер Уайлдера - о возможном поединке с Джошуа Марко Хук проведет бой в супертяжелом весе Джошуа: Мне интересен Уайлдер, а не Поветкин

Последние новости

Путин не планирует встречи в "нормандском формате" Смех до слез: эти татуировки точно были набиты на пьяную голову Синди Кроуфорд опубликовала свое фото без макияжа
Сегодня читают в спорте
01 "Рома" - "Барселона" (3:0): видео голов и обзор матча
02 Президент "Ромы" искупался в фонтане после разгрома "Барселоны" (Видео)
03 "Ничего не понял": Ребров - о вылете "Барселоны" из Лиги чемпионов
04 Франков потролил игроков "Ромы" после победы над "Барселоной"
05 "Манчестер Сити" - "Ливерпуль" (1:2): видео голов и обзор матча
Новости сегодня
16:31 Футболист "Барселоны" все еще может выиграть Лигу чемпионов
16:30 Кабмин намерен разрешить хоронить людей в парках
16:25 Медики: Кофе способствует похудению
16:23 Украина подпишет соглашение о безвизе с Македонией
16:22 "Авиабункер" президента США поднялся в воздух
Просмотреть всю ленту новостей
Новости: Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы Выходные в мае: сколько и когда будут отдыхать украинцы
Новости: Катастрофа Ил-76 в Алжире: погибли 257 военных Катастрофа Ил-76 в Алжире: погибли 257 военных
Новости: Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана Как заключить договор с врачом: инструкция от Гройсмана
Новости: SpaceX планирует перестать транслировать запуски своих ракет SpaceX планирует перестать транслировать запуски своих ракет
Добавить комментарий
0