Уайлдеру предложили $ 12,5 млн за бой с Джошуа

Чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа, который заявил, что его интересует бой с чемпионом мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтеем Уайлдером, может получить этот поединок.

Промоутер Эдди Хирн, по данным The Telegraph, предложил команде Уайлдера $ 12,5 млн за бой с Джошуа. При этом в команде Энтони отметили, что если представители Деонтея не отреагируют на предложение, то они будут изучать возможность боя с официальным претендентом на его пояса, экс-чемпионом мира по версии WBA Regular Александром Поветкиным.