Украинец Далакян узнал имя соперника в чемпионском бою

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артём Далакян (16-0, 11 КО) следующий поединок проведёт 17 июня в Киеве. Его соперником станет боксёр из Таиланда Сиричай Тайена (50-3, 35 КО), который владел временным титулом чемпиона мира по версии WBA с 2013 по 2014 год, сообщает BoxingScene.

Для Далакяна бой с Тайеном станет первой защитой титула. Чемпионский пояс он завоевал в феврале этого года, когда единогласным решением судей одержал верх над экс-чемпионом мира Брайаном Вилорией.