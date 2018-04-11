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Украинец Далакян узнал имя соперника в чемпионском бою

Артем Далакян
19:29 Сегодня Телеграф
championat.com
Фото: Твиттер WBA Boxing

Новости спорта: Артем Далакян проведет защиту титула в бою с Сиричаем Тайеном.

Чемпион мира по версии WBA в наилегчайшем весе (до 50,8 кг) Артём Далакян (16-0, 11 КО) следующий поединок проведёт 17 июня в Киеве. Его соперником станет боксёр из Таиланда Сиричай Тайена (50-3, 35 КО), который владел временным титулом чемпиона мира по версии WBA с 2013 по 2014 год, сообщает BoxingScene.

Для Далакяна бой с Тайеном станет первой защитой титула. Чемпионский пояс он завоевал в феврале этого года, когда единогласным решением судей одержал верх над экс-чемпионом мира Брайаном Вилорией.

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Новости спорта, Артем Далакян, Бокс, Киев, Новости бокса.
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