Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом WBC, WBO в тяжелом весе украинцем Александром Усиком и чемпионом WBA, IBF россиянином Муратом Гассиевым может пройти в России.

Бой Усик – Гассиев может пройти в России в случае, если от этого права откажется Саудовская Аравия. Об этом сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

"Мы сделали свое предложение. Если Саудовская Аравия будет не готова, то право проведения передадут нам. Пока не ясны условия, при которых спортсмены и участники смогут отправиться в Саудовскую Аравию. Проведение такого поединка в России обойдется примерно в 20-25 миллионов долларов - это вся организация и гонорары спортсменов", - цитирует Кремлева XSPORT.

Отметим, что если бой все-таки перенесут в Россию, то пройдет он в Москве. При этом дата поединка все еще остается неизвестной.

Ранее сообщалось, что бой Усик (14-0, 11 КО) – Гассиев (26-0, 19 КО) планируют провести в Саудовской Аравии ориентировочно 11 мая. Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира, завоюет Кубок Мохаммеда Али и пополнит свой банковский счет на 10 миллионов долларов.