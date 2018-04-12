Дюбеф: Бой Пакьяо - Ломаченко проще организовать, чем поединок с Кроуфордом

Президент промоутерской компании Top Rank Тодд Дюбёф подчеркнул, что, по его мнению, бой Мэнни Пакьяо с Василием Ломаченко будет проще организовать, чем поединок Пакьяо с Теренсом Кроуфордом.

"Кроуфорд хорош в полусреднем весе, но к такому бою нет никакого интереса со стороны Мэнни Пакьяо, ему неинтересен полусредний вес. Думаю, Теренс слишком крупный, а Мэнни будет сгонять вес. Так что бой Пакьяо с Василием Ломаченко организовать будет проще. Если этот бой состоится, то будет невероятное зрелище для болельщиков", — приводит слова Дюбёфа World Boxing News.