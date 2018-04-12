Красюк: Бой Усик - Гассиев должен проходить на нейтральной территории

На данный момент место проведения боксерского поединка Усик – Гассиев неизвестно. Команда украинского боксера считает, что бой должен проходить на нейтральной территории. Об этом заявил Александр Красюк, представляющий интересы украинского чемпиона мира в тяжелом весе по версии WBC и WBO Александра Усика.

"Пока нет никакой конкретной информации, мы только ожидаем ее от организаторов. Нам бы очень хотелось знать о дате и месте боя уже на этой неделе. Для нас принципиально, чтобы были выдержаны интересы обоих бойцов. В данном случае – бой должен проходить на нейтральной территории. Мы готовы рассматривать варианты во всем мире", - цитирует Красюка Трибуна.

Ранее сообщалось, что финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) между чемпионом WBC, WBO в тяжелом весе украинцем Александром Усиком (14-0, 11 КО) и чемпионом WBA, IBF россиянином Муратом Гассиевым (26-0, 19 КО) планируют провести в Саудовской Аравии ориентировочно 11 мая. Бой Усик – Гассиев может пройти в России в случае, если от этого права откажется Саудовская Аравия.

Победитель этого боя станет абсолютным чемпионом мира, завоюет Кубок Мохаммеда Али и пополнит свой банковский счет на 10 миллионов долларов.